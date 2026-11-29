MAZATLÁN._ Una reunión que se llevaba a cabo en una vivienda de la colonia Lomas del Ébano terminó en riña y dejó un muerto por disparos de arma de fuego.
El hecho se registró a las 04:45 horas de este domingo 29 de noviembre en la calle Sofía R. de González, casi esquina con Ofelia Guevara.
Vecinos siguieron conviviendo después de asistir a una fiesta de XV años, pero de pronto surgieron diferencias entre dos de ellos que comenzaron a discutir.
Los contrincantes pasaron de las ofensas a los golpes, y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al otro a quemarropa.
Tras el reporte de las detonaciones, paramédicos de Bomberos Veteranos llegaron al lugar, pero la víctima ya no contaba con signos vitales.
Aunque los casquillos percutidos quedaron sobre la banqueta, la víctima perdió la vida al interior de una de las habitaciones de la vivienda.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes y personal de la Guardia Nacional acordonó la zona.