MAZATLÁN._ Una reunión que se llevaba a cabo en una vivienda de la colonia Lomas del Ébano terminó en riña y dejó un muerto por disparos de arma de fuego.

El hecho se registró a las 04:45 horas de este domingo 29 de noviembre en la calle Sofía R. de González, casi esquina con Ofelia Guevara.

Vecinos siguieron conviviendo después de asistir a una fiesta de XV años, pero de pronto surgieron diferencias entre dos de ellos que comenzaron a discutir.

Los contrincantes pasaron de las ofensas a los golpes, y uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al otro a quemarropa.