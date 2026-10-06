$!Revelan arsenal hallado en auto abandonado en el Centro de Culiacán: tenía dos fusiles, lanzagranadas y una granada

CULIACÁN.— Dos fusiles, uno de ellos adaptado con un lanzagranadas, cargadores, un tambor de alta capacidad, cartuchos, una granada y artefactos ponchallantas fue el arsenal localizado al interior del automóvil abandonado el pasado viernes en el primer cuadro de Culiacán.
Cuatro días después de los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), informó que el vehículo es un Toyota Corolla gris, modelo 2009, con placas de Sinaloa, el cual cuenta con reporte de robo desde mayo de este año.
La unidad fue localizada abandonada el viernes 2 de octubre en el cruce de la avenida Álvaro Obregón y la calle Rafael Buelna, en el Centro de Culiacán, luego de que un sujeto que la conducía la dejara en el lugar y huyera.
Tras recibir el reporte sobre un automóvil abandonado, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, realizaron una revisión de la unidad y localizaron inicialmente un arma de fuego en su interior.
Posteriormente, la SSPyTM informó que durante la intervención fueron asegurados dos fusiles, uno de ellos con un aditamento lanzagranadas, además de cargadores, un tambor de alta capacidad, cartuchos y ponchallantas. También fue localizada una granada.
El vehículo, las armas, los aditamentos y los cartuchos quedaron a disposición de la autoridad competente, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.
La granada fue entregada a la Novena Zona Militar para su destrucción, conforme a los procedimientos establecidos.