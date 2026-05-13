Revelan identidades de las cinco víctimas asesinadas durante el martes en Culiacán

Fueron reveladas las identidades de las cinco personas asesinadas durante la jornada violenta registrada este martes 12 de mayo en distintos sectores de Culiacán.

Una de las víctimas fue Carlos Santiago, de 20 años, quien fue asesinado a balazos durante la tarde frente a una vivienda en la Colonia Stase 1, sobre el Bulevar Diamante y Calle Lapislázuli.

En otro hecho ocurrido en la Colonia Amistad, fue identificado Jesús Iván, de 42 años, quien fue localizado sin vida junto a un arroyo pluvial tras ser atacado a balazos sobre la Calle Tierra y Libertad.

Más tarde, frente a la Primaria Cipriano Obeso Camargo, en la Colonia Los Huertos, fue asesinado José, de 20 años, luego de un ataque armado registrado sobre la Avenida del Bebedero y Calle La Pradera.

También se confirmó la identidad del taquero asesinado en la Colonia Pemex.

Se trataba de Neftalí “P”, de 53 años, conocido como “El Güero”, quien fue atacado mientras trabajaba en su negocio ubicado sobre la Avenida Benjamín Hill.

Finalmente, el hombre asesinado durante la noche frente a una vivienda en la Colonia La Amistad fue identificado como Gustavo, de 31 años.

Todos los hechos fueron atendidos por elementos del Ejército Mexicano y corporaciones de seguridad, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes en cada una de las escenas.