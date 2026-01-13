Seguridad
Revelan las identidades de los cuatro civiles abatidos en enfrentamiento contra Policías Estatales en Culiacán

Tres de los occisos tenían 31 años de edad; uno era vecino de la colonia Vista Hermosa y otro de la 5 de Febrero
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/01/2026 21:56
13/01/2026 21:56

Autoridades revelaron las identidades de los cuatro hombres que fueron abatidos durante un enfrentamiento armado contra elementos de la Policía Estatal Preventiva registrado la noche del lunes 12 de enero en la colonia La Cascada, al oriente de la capital sinaloense.

Los occisos fueron identificados como Jared Guadalupe “C”, de 31 años de edad y con domicilio en la colonia Vista Hermosa; los demás se tratan de Jesús Axel “N” y Jesús Alberto “T”, quien era vecino de la colonia 5 de Febrero y ambos también de 31 años, así como Josan Alberto “L”, cuya edad no fue dada a conocer.

En el lugar, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal aseguraron cuatro armas largas, 19 cargadores, 398 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos. Todo el armamento y equipo fue puesto a disposición del Ministerio Público como parte de la carpeta de investigación.

Durante el operativo, dos elementos de la Policía Estatal resultaron lesionados por impactos de arma de fuego: fueron identificados como Isidro, de 30 años, y Erika Araceli, de 39. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada.

El área fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos, mientras que las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.

