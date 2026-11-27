CULIACÁN. _ Un camión que transportaba camarón congelado volcó sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura del entronque con Barrancos, en Culiacán, donde al menos una persona resultó lesionada.

De acuerdo con la información preliminar, la aparente causa del accidente fue el estallido de uno de los neumáticos delanteros de la pesada unidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del volante y terminara volcado sobre la vialidad.