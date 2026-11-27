CULIACÁN. _ Un camión que transportaba camarón congelado volcó sobre la carretera Benito Juárez, conocida como La Costerita, a la altura del entronque con Barrancos, en Culiacán, donde al menos una persona resultó lesionada.
De acuerdo con la información preliminar, la aparente causa del accidente fue el estallido de uno de los neumáticos delanteros de la pesada unidad, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control del volante y terminara volcado sobre la vialidad.
El chofer, identificado como Austreberto “N”, de 63 años de edad, resultó lesionado y fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.
Al sitio acudieron elementos de la Policía de Tránsito, efectivos del Ejército Mexicano y personal del Cuerpo de Bomberos, quienes participaron en las labores de auxilio y resguardaron el área para prevenir otro incidente.
Debido a la posición en la que quedó el vehículo de carga, dos carriles en el sentido de oriente a poniente y de poniente a oriente fueron cerrados parcialmente, lo que ocasionó afectaciones a la circulación mientras se desarrollaban las maniobras de atención y retiro de la unidad.