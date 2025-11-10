$!Revisan penal de Aguaruto; aseguran celulares, puntas y armas improvisadas

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), realizaron este lunes 10 de noviembre una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, que derivó en el aseguramiento de diversos objetos prohibidos, entre ellos puntas, armas contundentes y teléfonos celulares con sus cargadores.

El operativo se efectuó en dos módulos del reclusorio con el apoyo de una base de operaciones de la Guardia Nacional y otra base de operaciones del Ejército Mexicano, que brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario.