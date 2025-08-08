$!Revisan tres módulos del penal de Aguaruto; decomisan armamento y radios

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, realizaron este viernes 8 de agosto una nueva revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.

Durante el operativo, personal de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, brindó seguridad perimetral mientras se efectuaban inspecciones preventivas en tres módulos del penal, como parte de las acciones para mantener el orden y reforzar la seguridad al interior del centro penitenciario. Derivado de esta revisión, se obtuvieron los siguientes resultados: