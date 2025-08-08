$!Revisan tres módulos del penal de Aguaruto; decomisan armamento y radios

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, realizaron este viernes 8 de agosto una nueva revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán.
Durante el operativo, personal de la Policía Estatal Preventiva, con apoyo de Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, brindó seguridad perimetral mientras se efectuaban inspecciones preventivas en tres módulos del penal, como parte de las acciones para mantener el orden y reforzar la seguridad al interior del centro penitenciario. Derivado de esta revisión, se obtuvieron los siguientes resultados:
Armamento:
- 1 carabina calibre .223
- 4 pistolas calibre .40
- 1 pistola calibre .38 Super
- 3 pistolas calibre 9 mm
- 2 cargadores metálicos para fusil calibre 5.56 mm, abastecidos cada uno con 25 cartuchos útiles
- 1 cargador para fusil calibre 7.62x39 mm, desabastecido
- 5 cargadores para pistola calibre .38 Super, abastecidos cada uno con cinco cartuchos útiles
- 9 cargadores para pistola calibre .40, abastecidos cada uno con 5 cartuchos útiles
5 cargadores para pistola calibre 9 mm, abastecidos cada uno con 5 cartuchos útiles
- 133 cartuchos útiles calibre 5.56 mm
- 77 cartuchos útiles calibre 9 mm
Objetos prohibidos:
- 13 celulares de diferentes marcas
- 8 radios de comunicación de diferentes marcas
- 2 módems
- 5 cargadores para radio de diferentes marcas
Todo lo anterior se puso a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con las autoridades, dicha revisión finalizó sin incidente alguno y se realizó en apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.