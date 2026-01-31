Seguridad
|
Operativo

Revisión en Penal del Évora deja ‘puntas’, encendedores y una tablet aseguradas

Agentes del Grupo Especial de la Policía Estatal Preventiva desplegaron la inspección en uno de los módulos del centro penitenciario en Angostura
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
31/01/2026 19:11
31/01/2026 19:11

Una revisión al Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, arrojó como resultado el aseguramiento de objetos ilícitos, entre los que destacó una tableta electrónica.

La inspección, a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, también dejó el aseguramiento de 19 puntas hechizas y 13 encendedores.

$!Revisión en Penal del Évora deja ‘puntas’, encendedores y una tablet aseguradas

Asimismo, se incautaron dos desarmadores, cinco tijeras y un taladro al interior del reclusorio.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

#Angostura
#Centro Penitenciario
#Aseguramientos
#Évora
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube