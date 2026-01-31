$!Revisión en Penal del Évora deja ‘puntas’, encendedores y una tablet aseguradas

Una revisión al Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura, arrojó como resultado el aseguramiento de objetos ilícitos, entre los que destacó una tableta electrónica.
La inspección, a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, también dejó el aseguramiento de 19 puntas hechizas y 13 encendedores.
Asimismo, se incautaron dos desarmadores, cinco tijeras y un taladro al interior del reclusorio.
Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.