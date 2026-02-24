Revisión por vidrios polarizado termina en detención de hombre armado en Culiacán

Policías estatales de Sinaloa arrestaron a un hombre con arma de fuego en Culiacán, luego de someterlo a una revisión por traer los vidrios de su vehículo con polarizado de alto grado.

Según la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención ocurrió en la colonia Las Quintas, cuando los uniformados hacían labores de vigilancia.

Notaron que un Honda City blanco de modelo reciente tenía los vidrios polarizados en alto grado, así que lo detuvieron, inspeccionaron y hallaron una pistola calibre .380, con dos cargadores y cartuchos del mismo calibre.

Derivado de esto, el automóvil en que se trasladaba también fue asegurado por los elementos.

Tanto el masculino como el resto de los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones que marca la ley.