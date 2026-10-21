$!Riña a machetazos en San Miguel Zapotitlán deja como saldo a 2 jóvenes detenidos y 5 motos aseguradas

AHOME._ Un enfrentamiento entre grupos de jóvenes armados con machetes y objetos punzocortantes movilizó a las corporaciones de seguridad al mediodía de este miércoles 22 de octubre en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, donde agentes municipales intervinieron para frenar el conflicto y detener a dos de los implicados.

De acuerdo con lo expuesto por el síndico de la comunidad, Marco Enrique López Ramírez, la trifulca fue protagonizada en su mayoría por menores de entre 14 y 16 años de edad. Los adolescentes arribaron en motocicletas a las afueras de una escuela primaria y posteriormente trasladaron el altercado a las inmediaciones de la plazuela local y las zonas aledañas a la iglesia indígena del Cerro.