$!Riña a machetazos en San Miguel Zapotitlán deja como saldo a 2 jóvenes detenidos y 5 motos aseguradas

AHOME._ Un enfrentamiento entre grupos de jóvenes armados con machetes y objetos punzocortantes movilizó a las corporaciones de seguridad al mediodía de este miércoles 22 de octubre en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, donde agentes municipales intervinieron para frenar el conflicto y detener a dos de los implicados.
De acuerdo con lo expuesto por el síndico de la comunidad, Marco Enrique López Ramírez, la trifulca fue protagonizada en su mayoría por menores de entre 14 y 16 años de edad. Los adolescentes arribaron en motocicletas a las afueras de una escuela primaria y posteriormente trasladaron el altercado a las inmediaciones de la plazuela local y las zonas aledañas a la iglesia indígena del Cerro.
La rápida intervención de efectivos de la Policía Municipal y de Tránsito permitió dispersar la contienda y lograr la aprehensión de dos participantes, mientras que el resto del grupo huyó del lugar. Durante las acciones, las fuerzas de seguridad aseguraron cinco motocicletas abandonadas por los involucrados, además de incautar diversas armas blancas empleadas durante la riña.
Ante este escenario, la Comandancia de Seguridad Pública de la Base San Miguel anunció un incremento en los operativos preventivos dentro de la sindicatura, los cuales incluirán rondines nocturnos y la presencia permanente de elementos en los sectores identificados con mayor recurrencia de conflictos juveniles