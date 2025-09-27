Riña dentro de penal de Angostura provoca movilización de autoridades

Una riña en el interior del Centro Penitenciario de la Región del Évora, en el municipio de Angostura, se registró la tarde de este sábado 27 de septiembre.

La situación fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin precisar circunstancias ni origen del altercado.

Según las autoridades, tras la confrontación se generó una fuerte movilización de elementos de seguridad que lograron asegurar la zona.

“Fue atendida de manera oportuna por parte de las autoridades penitenciarias, controlando la situación de inmediato, sin lesionados ni pérdida de vidas”, informó la SSPE.