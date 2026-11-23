MAZATLÁN. _ Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego al interior de un centro nocturno ubicado en la zona de tolerancia, en la colonia Francisco I. Madero, en Mazatlán. El lesionado fue identificado como Emmanuel, de 41 años de edad.

El hecho se registró a las 06:00 horas, en un bar ubicado sobre la avenida José María Pino Suárez, esquina con la calle Plan de Guadalupe. Al parecer, la agresión armada fue provocada por una riña, durante la cual uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra su contrincante.