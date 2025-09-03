$!Riña en camión urbano de Culiacán deja pasajero baleado y un detenido

CULIACÁN._ Una discusión a bordo de un camión urbano de la ruta Cucas–Centro terminó en un ataque a balazos que dejó a un pasajero herido y a otro detenido, la mañana de este miércoles en la colonia Centro de Culiacán.

De acuerdo con la información, dos jóvenes, entre ellos uno armado, abordaron la unidad y poco después iniciaron una riña con un tercer pasajero. Durante el forcejeo se disparó un arma de fuego, hiriendo en el abdomen a un joven identificado como Celso, de 22 años.