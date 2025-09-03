$!Riña en camión urbano de Culiacán deja pasajero baleado y un detenido

CULIACÁN._ Una discusión a bordo de un camión urbano de la ruta Cucas–Centro terminó en un ataque a balazos que dejó a un pasajero herido y a otro detenido, la mañana de este miércoles en la colonia Centro de Culiacán.
De acuerdo con la información, dos jóvenes, entre ellos uno armado, abordaron la unidad y poco después iniciaron una riña con un tercer pasajero. Durante el forcejeo se disparó un arma de fuego, hiriendo en el abdomen a un joven identificado como Celso, de 22 años.
El conductor del camión trasladó al lesionado de inmediato a la Cruz Roja, mientras que testigos lograron someter a uno de los presuntos agresores, identificado como Roberto, quien fue entregado a las autoridades. Su acompañante logró escapar.
El hecho ocurrió sobre el malecón viejo, a la altura de la Preparatoria Central. Elementos de seguridad resguardaron la unidad y comenzaron con las investigaciones correspondientes.