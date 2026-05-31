$!Riña en el penal de Aguaruto: reportan muertos y heridos entre los internos

CULIACÁN._ Una riña registrada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó como saldo internos heridos y fallecidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.
De acuerdo con el comunicado oficial emitido este domingo 31 de mayo, el enfrentamiento ocurrió dentro de uno de los módulos del penal, por lo que personal de custodia intervino de manera inmediata con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.
Actualmente la situación ya fue controlada por las autoridades penitenciarias y corporaciones de seguridad que acudieron al sitio.
En tanto, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano permanecen desplegados en el exterior del inmueble para reforzar la seguridad y evitar mayores incidentes.
Aunque las autoridades no precisaron el número de víctimas, confirmaron que existen personas privadas de la libertad lesionadas y también fallecidas derivado de la riña.
Como medida preventiva, las visitas al centro penitenciario fueron suspendidas durante este domingo.
La Secretaría de Seguridad Pública informó además que ya se notificó a la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.