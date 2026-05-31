$!Riña en el penal de Aguaruto: reportan muertos y heridos entre los internos

CULIACÁN._ Una riña registrada al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, dejó como saldo internos heridos y fallecidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este domingo 31 de mayo, el enfrentamiento ocurrió dentro de uno de los módulos del penal, por lo que personal de custodia intervino de manera inmediata con apoyo de elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Actualmente la situación ya fue controlada por las autoridades penitenciarias y corporaciones de seguridad que acudieron al sitio.