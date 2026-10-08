$!Riña en el penal de El Castillo en Mazatlán deja 10 muertos y 16 heridos

Una riña en el Centro Penitenciario de El Castillo dejó 10 personas sin vida y 16 heridas el 8 de octubre de 2026. Entre los fallecidos se encuentran nueve reclusos y una visita familiar, según reportó la Dirección del centro. La situación ya está controlada. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo, confirmó el incidente ocurrido al interior de las instalaciones. Este hecho provocó la movilización del Grupo Interinstitucional para restablecer el orden. Los heridos fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.

Sinaloa ha enfrentado históricamente desafíos en seguridad penitenciaria, con incidentes que reflejan la complejidad de mantener el orden y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad en sus centros de reinserción social. Estos eventos subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención. "Se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar, y 16 más resultaron heridas", informó la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo. “Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”, expresó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.