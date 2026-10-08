$!Saldo de 10 muertos en el Penal de Mazatlán, entre ellos un niño de 2 años, y 16 heridos

Un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años que estaba de visita, así como 16 reos lesionados, confirmaron las autoridades tras hechos violentos en el interior del Penal de El Castillo, en Mazatlán. Fue alrededor de las 11:30 horas cuando se generaron los primeros reportes de detonaciones de arma de fuego en el centro penitenciario, ubicado en la Carretera México 15, en la salida sur del puerto. El reporte inicial marcaba un reo fallecido y más de 10 lesionados, cifra que luego subió a seis muertos y 15 lesionados, para finalmente quedar en el saldo oficial de 10 víctimas mortales y 16 heridos. Tras el primer reporte, fuerzas de seguridad de los tres niveles de Gobierno y corporaciones de emergencia se desplegaron hacia la zona para tomar el control del centro penitenciario, resguardar el perímetro y brindar atención médica urgente a los lesionados, en un operativo que se extendió por más de seis horas.

Fue hasta alrededor de las 16:00 horas que las autoridades del Estado emitieron un comunicado de los hechos. “Se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida nueve personas privadas de la libertad y una visita familiar, y 16 más resultaron heridas”, informó la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo. “Tras estos hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para controlar la situación. Actualmente, el Centro Penitenciario se encuentra bajo control y se mantiene la presencia de las autoridades para garantizar la seguridad de dicho centro”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Al ser día de visita, en las instalaciones penitenciarias había familiares de los internos, de hecho el pequeño de 2 años de edad, identificado como Rafael, había sido dejado por su madre momentáneamente al cuidado de su padre, interno en el Penal, y fue cuando ocurrió la agresión, según reportaron las propias autoridades. En entrevista afuera del Penal, el Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, confirmó el deceso del menor. “Sí, un menor de 2 años, es visita. La señora Gobernadora ya está enterada de esta situación, ya giró sus instrucciones, ya van a hacer un acercamiento con la familia del menor, para darle todos los apoyos”, comentó.