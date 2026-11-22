CHOIX._ Una celebración familiar en la comunidad de Santa Ana terminó en tragedia este domingo 22 de noviembre de 2026, luego de que un joven de 28 años perdiera la vida en un hospital a consecuencia de las heridas de bala que sufrió durante una fiesta de XV años.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fallecido respondía al nombre de Darío. El joven convivía en el festejo cuando presuntamente sostuvo una discusión con otro individuo; en medio del altercado, el agresor sacó un arma de fuego que llevaba entre sus pertenencias y le disparó en dos ocasiones a la altura del pecho.

Tras el ataque, asistentes al evento solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio, quienes acudieron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia a un hospital. Pese a las maniobras del personal médico por estabilizarlo, el joven no logró sobreponerse a la gravedad de las lesiones y falleció mientras era atendido.

Personal de la Fiscalía General del Estado fue notificado del deceso y se movilizó para recabar testimonios e indicios sobre lo ocurrido, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación correspondiente y dar con el paradero del responsable.