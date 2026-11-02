Riña en la Colonia Lázaro Cárdenas deja a un hombre sin vida en Culiacán

La noche de este domingo se suscitó una riña en la que un hombre perdió la vida, luego de resultar herido por agresión con arma blanca, en la Colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán.

El fallecido fue identificado como José “N”, de 45 años, quien era vecino de dicho sector.

Alrededor de las 22:00 horas fueron alertadas las autoridades sobre la agresión, y minutos después se reportó el ingreso del hombre lesionado a la Cruz Roja Mexicana.

La víctima fue llevada hasta la base de auxilio por medios particulares, y pese a la atención, minutos después murió a consecuencia de las heridas.

Como parte del operativo de respuesta, corporaciones se movilizaron a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, y posteriormente agentes investigadores acudieron para dar fe del deceso y comenzar la indagatoria del crimen.