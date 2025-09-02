Seguridad
Riña en La Guásima deja hombre herido de bala en Culiacán

José Alfredo resultó lesionado en la mano tras una riña. La víctima acudió por sus propios medios a la Cruz Roja, donde fue reportado estable
Noroeste/Redacción
02/09/2025 19:11
CULIACÁN._ Una riña registrada la tarde de este martes en la comunidad de La Guásima, al norte de Culiacán, dejó como saldo a un hombre herido por disparo de arma de fuego.

La víctima fue identificada como José Alfredo “N”, quien resultó con una lesión tipo sedal en la mano izquierda.

Tras el altercado, él mismo se trasladó a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica y fue reportado con estado de salud estable.

Autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, mientras que el presunto responsable ya fue identificado.

