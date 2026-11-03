$!Riña en Marina Mazatlán termina con hombre herido de arma blanca en el cuello

MAZATLÁN. _ Un hombre resultó con una herida de arma blanca a la altura del cuello tras registrarse una riña en el estacionamiento de una tienda de conveniencia, ubicada sobre la avenida Paseo del Pacífico, en la zona de la Marina Mazatlán.

De acuerdo a los primeros reportes, la víctima se vio involucrada en una pelea y durante el forcejeo fue lesionada con un objeto punzocortante; su contrincante y presunto agresor no fue localizado por las autoridades.