$!Riña entre amigos deja a joven grave tras ataque armado en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Una reunión entre amigos derivó en una riña verbal y física que culminó en un ataque con arma de fuego, dejando a un joven debatiéndose entre la vida y la muerte durante la madrugada de este lunes en el municipio de Juan José Ríos, al norte de Sinaloa.

Los hechos se registraron durante los primeros minutos del 2 de febrero, en el cruce de la calle Sauz (calle 11) y la avenida Paparaqui, donde varias personas se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con los primeros reportes, la discusión escaló rápidamente hasta tornarse violenta.

La víctima fue identificada como Luis Ángel “N”, de 28 años de edad y vecino de la cabecera municipal. Testigos señalaron que, en medio del altercado, uno de los asistentes sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia, provocándole una herida de gravedad en el pecho.