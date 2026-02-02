$!Riña entre amigos deja a joven grave tras ataque armado en Juan José Ríos

JUAN JOSÉ RÍOS. _ Una reunión entre amigos derivó en una riña verbal y física que culminó en un ataque con arma de fuego, dejando a un joven debatiéndose entre la vida y la muerte durante la madrugada de este lunes en el municipio de Juan José Ríos, al norte de Sinaloa.
Los hechos se registraron durante los primeros minutos del 2 de febrero, en el cruce de la calle Sauz (calle 11) y la avenida Paparaqui, donde varias personas se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas. De acuerdo con los primeros reportes, la discusión escaló rápidamente hasta tornarse violenta.
La víctima fue identificada como Luis Ángel “N”, de 28 años de edad y vecino de la cabecera municipal. Testigos señalaron que, en medio del altercado, uno de los asistentes sacó un arma de fuego y disparó a corta distancia, provocándole una herida de gravedad en el pecho.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y estabilizarlo. Debido a la severidad de la lesión en la región torácica, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital en la ciudad de Los Mochis, ubicada a aproximadamente 20 kilómetros del lugar de los hechos.
Tras el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego, elementos de la Policía de Investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte acudieron al nosocomio para recabar información e iniciar las diligencias correspondientes.