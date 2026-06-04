$!Riña entre conductores en la Lombardo Toledano deja dos detenidos y dos vehículos siniestrados, en Culiacán

CULIACÁN. _ Una presunta riña entre tripulantes de dos vehículos en la colonia Vicente Lombardo Toledano, al norte de Culiacán, culminó en la detención de los dos involucrados, así como daños en sus respectivas unidades. Los hechos fueron reportados aproximadamente a las 10:00 horas de este 4 de junio, sobre la calle Mar Egeo, entre Martiniana Romero y Profesora Velina León de Medina.

Informes en el sitio señalan que los conductores de una Chevrolet Colorado y un Toyota Rav 4 blancas sostuvieron una persecución por varias calles, y llegados al punto señalado, el Toyota chocó contra la otra camioneta.

Frente a ellos, se frenó un tercer automóvil color gris oscuro, que resultó sin daños y su tripulante ilesa.

Posterior al choque, descendió de la Colorado un hombre que golpeó con un martillo y destrozó los parabrisas de la camioneta Toyota. Esta unidad también presentó la llanta delantera del lado derecho ponchada, sin especificar cómo resultó.

La movilización de elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de Culiacán finalizó con la detención de los dos hombres presuntamente involucrados en los hechos. Uno de ellos quedó con la playera rasgada, supuestamente como consecuencia de un forcejeo.