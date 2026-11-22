Una discusión entre dos internas del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, culminó en una riña que dejó a una de ellas lesionada, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El incidente fue revelado por la dependencia cerca de las 13:00 horas de este domingo 22 de noviembre.

“Tuvieron una discusión que terminó en diferencias personales; una de ellas resultó lesionada, misma que fue atendida por el propio personal médico interno”, boletinó la SSPE.