Una discusión entre dos internas del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, culminó en una riña que dejó a una de ellas lesionada, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El incidente fue revelado por la dependencia cerca de las 13:00 horas de este domingo 22 de noviembre.
“Tuvieron una discusión que terminó en diferencias personales; una de ellas resultó lesionada, misma que fue atendida por el propio personal médico interno”, boletinó la SSPE.
Según la autoridad, familiares de ambas reclusas acudieron a las instalaciones para corroborar su estado de salud.
“Cabe destacar que las PPL ( Personas Privadas de la Libertad) se encuentran bien, lo cual fue constatado por sus propios familiares, y aunado a ello se tomaron las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir”, señala el comunicado.