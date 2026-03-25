$!Riña entre huéspedes de un hotel del malecón de Mazatlán provoca detenidos y un guardia infartado

MAZATLÁN._ Un guardia de seguridad sufrió un paro cardíaco tras recibir un golpe en la cabeza durante una riña registrada en la zona de la alberca de un hotel de la Avenida del Mar.
El altercado se registró a las 15:50 horas, en un hotel ubicado sobre la Avenida del Mar y la calle Flamingos, en la colonia Ferrocarrilera.
Al parecer, niños que se refrescaban en la alberca comenzaron a pelear por un inflable, eso desencadenó una discusión entre las mujeres de ambas familias y después los hombres se liaron a golpes.
Durante la refriega, un guardia de seguridad de edad avanzada, recibió un golpe y cayó inconsciente.
A la llegada de los cuerpos de emergencia, Salvavidas se dieron cuenta que había sufrido un probable paro cardíaco, por lo que iniciaron maniobras de Respiración Cardio Pulmonar (RCP), para reanimarlo, Socorristas de Cruz Roja se unieron a las maniobras de reanimación y tras volverlo en si, lo canalizaron y trasladaron a un hospital para su atención médica.
Mientras que Policías Municipales detuvieron a seis hombres y una mujer que se encontraban tirando golpes.
Policías mujeres advirtieron a las demás integrantes que si seguían discutiendo entre sí, también serian trasladadas al Tribunal de Barandillas.