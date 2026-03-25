$!Riña entre huéspedes de un hotel del malecón de Mazatlán provoca detenidos y un guardia infartado

MAZATLÁN._ Un guardia de seguridad sufrió un paro cardíaco tras recibir un golpe en la cabeza durante una riña registrada en la zona de la alberca de un hotel de la Avenida del Mar.

El altercado se registró a las 15:50 horas, en un hotel ubicado sobre la Avenida del Mar y la calle Flamingos, en la colonia Ferrocarrilera.

Al parecer, niños que se refrescaban en la alberca comenzaron a pelear por un inflable, eso desencadenó una discusión entre las mujeres de ambas familias y después los hombres se liaron a golpes.

Durante la refriega, un guardia de seguridad de edad avanzada, recibió un golpe y cayó inconsciente.