$!Riña familiar deja a una mujer herida de bala en la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Una riña familiar dejó una mujer herida de bala la tarde de este domingo en un domicilio de la colonia CNOP, en Culiacán.

Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Alexandra, había tenido una discusión con un familiar cuando se encontraba dentro de su vivienda localizada frente a la calle 15 de Septiembre, entre Manuel de la Peña.

Durante el intercambio de palabras y al tornarse violenta la situación, el hombre sacó un arma de fuego y agredió a tiros a la víctima, abandonando inmediatamente el lugar.