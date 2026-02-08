$!Riña familiar deja a una mujer herida de bala en la colonia CNOP, en Culiacán

CULIACÁN._ Una riña familiar dejó una mujer herida de bala la tarde de este domingo en un domicilio de la colonia CNOP, en Culiacán.
Según los primeros reportes, la víctima, identificada como Alexandra, había tenido una discusión con un familiar cuando se encontraba dentro de su vivienda localizada frente a la calle 15 de Septiembre, entre Manuel de la Peña.
Durante el intercambio de palabras y al tornarse violenta la situación, el hombre sacó un arma de fuego y agredió a tiros a la víctima, abandonando inmediatamente el lugar.
El hecho se registró alrededor de las 13:15 horas de este 8 de febrero. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto tras el reporte de una persona lesionada de bala, sin embargo, no encontraron a la mujer herida, pues ya había sido transportada en un vehículo particular a un hospital de la ciudad.
Autoridades no han dado a conocer su estado de salud actual ni la parte de su cuerpo en donde recibió el disparo.
Los efectivos resguardaron una zona y acordonaron la entrada del domicilio donde se registró el ataque, facilitando las labores de los peritos y agentes policiales de la Fiscalía General del Estado para investigar el caso.