Riña familiar deja esposa asesinada e hija herida en Mocorito

Una discusión dentro de un domicilio en la sindicatura de Pericos, en Mocorito, derivó en un hecho violento la noche del domingo 23 de noviembre, cuando un hombre abrió fuego contra su esposa e hija, causando la muerte de la mujer y dejando a la joven gravemente herida.

La víctima fue identificada como María Martha, de 48 años, quien recibió varios disparos. Su hija, cuyo nombre no fue revelado, fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece en estado delicado.

Los primeros reportes indican que el hecho ocurrió poco antes de las 22:00 horas en una vivienda ubicada sobre la avenida Periférico. En el interior se habría desatado una discusión que escaló hasta que el agresor, presuntamente esposo y padre de las afectadas, utilizó un arma de fuego y posteriormente escapó.

Vecinos escucharon las detonaciones y alertaron al 911. Agentes municipales confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales y solicitaron apoyo de paramédicos de Cruz Roja para atender a la joven lesionada.

El domicilio fue asegurado por autoridades mientras personal pericial levantó indicios y documentó la escena. Investigadores de la Fiscalía General del Estado asumieron el caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.