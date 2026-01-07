$!Riña familiar deja una persona sin vida en Bagojo Colectivo, Ahome

Una discusión intrafamiliar culminó en tragedia luego de que un hombre perdiera la vida presuntamente a manos de su propio hermano al interior de su vivienda durante la madrugada de este miércoles 7 de enero en la comunidad rural de Bagojo Colectivo.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Rosendo G. Castro. De acuerdo con el reporte policial, el sistema de emergencias 911 recibió la alerta por parte de vecinos que escucharon la riña y solicitaron auxilio urgente al percatarse de que uno de los involucrados presentaba heridas por arma blanca.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se trasladaron de inmediato al sitio como primeros respondientes. En el lugar, los agentes lograron la detención del presunto agresor hermano de la víctima, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.