$!Riña familiar deja una persona sin vida en Bagojo Colectivo, Ahome

Una discusión intrafamiliar culminó en tragedia luego de que un hombre perdiera la vida presuntamente a manos de su propio hermano al interior de su vivienda durante la madrugada de este miércoles 7 de enero en la comunidad rural de Bagojo Colectivo.
Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Rosendo G. Castro. De acuerdo con el reporte policial, el sistema de emergencias 911 recibió la alerta por parte de vecinos que escucharon la riña y solicitaron auxilio urgente al percatarse de que uno de los involucrados presentaba heridas por arma blanca.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se trasladaron de inmediato al sitio como primeros respondientes. En el lugar, los agentes lograron la detención del presunto agresor hermano de la víctima, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.
Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas del Municipio de Ahome (SUMMA) intentaron brindar los primeros auxilios al afectado, identificado como Eddy Alejandro “N”. Sin embargo, tras la valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones producidas por el objeto punzocortante.
La zona fue acordonada por los policías municipales para preservar la escena del crimen. Minutos más tarde, arribaron peritos y policías de investigación de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, quienes iniciaron el levantamiento de evidencias para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso en razón de parentesco.
Finalmente, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para la práctica de la necropsia de ley correspondiente.