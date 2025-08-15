$!Riña y detonaciones de arma en penal de Aguaruto movilizan a fuerzas de seguridad

CULIACÁN. _ Un fuerte operativo de seguridad por tierra y aire se desplegó la mañana de este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, tras el reporte de una riña y detonaciones de arma de fuego al interior del penal.
La alerta se generó alrededor de las 9:40 horas, lo que provocó una inmediata movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Decenas de patrullas se posicionaron en los accesos y alrededores del penal, mientras que algunos efectivos ingresaron al centro para tomar control de la situación. De manera simultánea, un helicóptero federal sobrevoló la zona a baja altura en maniobras de patrullaje y contención.
Debido al incidente, se suspendieron las visitas y trámites dentro del penal. Las personas que se encontraban en las inmediaciones fueron retiradas por motivos de seguridad.
Minutos más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó a través de sus redes sociales que se activó el protocolo correspondiente por una riña dentro del penal, y aseguró que la situación ya se encuentra bajo control.
“La #SSPSinaloa informa que este 15 de agosto de 2025 se activó el protocolo de seguridad al reportarse una riña al interior del Centro Penitenciario Aguaruto. La situación ya se encuentra completamente controlada. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno están atendiendo la situación”, indicó la dependencia en su cuenta oficial de X.
Hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial si hay personas lesionadas. Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que podría haber heridos, aunque las autoridades no han ofrecido cifras ni detalles al respecto.