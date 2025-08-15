$!Riña y detonaciones de arma en penal de Aguaruto movilizan a fuerzas de seguridad

CULIACÁN. _ Un fuerte operativo de seguridad por tierra y aire se desplegó la mañana de este viernes en el Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado al poniente de Culiacán, tras el reporte de una riña y detonaciones de arma de fuego al interior del penal.

La alerta se generó alrededor de las 9:40 horas, lo que provocó una inmediata movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Al lugar arribaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.