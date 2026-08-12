$!Rinde protesta Efrén Martínez Casimiro como subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa

CULIACÁN._ La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Velarde, tomó protesta al Coronel Diplomado de Estado Mayor Efrén Martínez Casimiro como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, el nombramiento busca reforzar las estrategias, la coordinación y la supervisión de las políticas de seguridad y orden público, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de paz y seguridad en Sinaloa.
Bonilla Velarde pidió al nuevo funcionario trabajar en coordinación con las corporaciones policiales de los tres órdenes de Gobierno, principalmente en las tareas de seguridad ciudadana y prevención del delito, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad y las leyes locales.
También lo llamado a mantener un compromiso con la seguridad y la justicia, así como a contribuir a la recomposición del tejido social y al fortalecimiento del Estado de derecho.
Martínez Casimiro llega a la dependencia en sustitución del general Humberto Zerón Martínez, quien el pasado 6 de agosto renunció al cargo para reincorporarse a la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de permanecer poco más de un año al frente de la subsecretaría.
Con este relevancia, la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantiene presencia de mandos con formación militar en áreas operativas y de reinserción social.
El nombramiento fue difundido por el Gobierno estatal a través de sus canales digitales, sin que hasta el momento se haya informado sobre una agenda de trabajo del nuevo subsecretario o una presentación ante medios de comunicación.