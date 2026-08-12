$!Rinde protesta Efrén Martínez Casimiro como subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa

CULIACÁN._ La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Velarde, tomó protesta al Coronel Diplomado de Estado Mayor Efrén Martínez Casimiro como nuevo subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno estatal, el nombramiento busca reforzar las estrategias, la coordinación y la supervisión de las políticas de seguridad y orden público, con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de paz y seguridad en Sinaloa.

Bonilla Velarde pidió al nuevo funcionario trabajar en coordinación con las corporaciones policiales de los tres órdenes de Gobierno, principalmente en las tareas de seguridad ciudadana y prevención del delito, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad y las leyes locales.