Roban 15 vehículos en un solo día en el centro de Sinaloa

CULIACÁN. _ Un total de 15 denuncias por robo de vehículos registró la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el lunes 13 de marzo en la región Centro de Sinaloa.

De acuerdo con el informe de hechos delictivos reportados ese día, el ente investigador dio a conocer que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se interpusieron 15 denuncias por este delito.

Datos recopilados por Noroeste indican que, del 9 de septiembre de 2024 a la fecha, en medio del conflicto entre facciones del Cártel de Sinaloa, se han despojado 10 mil 259 unidades vehiculares en la entidad, lo que representa un promedio de 18.4 casos diarios.

En cuanto al delito de homicidios dolosos, el ente ministerial abrió dos carpetas de investigación por tras la localización de dos personas sin vida en el municipio de Culiacán; uno en la sindicatura de Higueras de Abuya y el otro en la colonia Villa Satélite.

Asimismo, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas registró una denuncia por el delito de privación de la libertad personal en la región Centro.

Los saldos de la Ola

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 21 de marzo de 2026 es de:

- 3,001 homicidios dolosos (5.4 diarios)

- 3,520 personas privadas de la libertad (6.3 diarios)

- 10,259 vehículos robados (18.4 diarios)

- 3,388 personas detenidas (6.1 diarios)

- 182 personas abatidas