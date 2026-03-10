Roban a mano armada un vehículo en estacionamiento de banco en la Colonia Jorge Almada, en Culiacán

Un automóvil fue robado con violencia por sujetos armados la tarde de este martes en el estacionamiento de una sucursal bancaria ubicada en la Colonia Jorge Almada, en el primer cuadro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte, la unidad despojada se trata de un Nissan Versa color gris, modelo 2025, cuyo conductor fue interceptado por dos hombres armados cuando se encontraba en el estacionamiento del banco ubicado sobre el bulevar Emiliano Zapata y la avenida Morelos.

Los agresores amenazaron a la víctima y la obligaron a descender del vehículo para posteriormente huir del lugar a bordo de la unidad con rumbo al sector Insurgentes.

Tras el reporte al número de emergencias, corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en la zona; sin embargo, hasta el momento no se han reportado resultados positivos.