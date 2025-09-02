Roban camioneta al hipnotista John Milton en carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ El hipnotista John Milton fue despojado de su camioneta la tarde de este martes, tras ser interceptado por hombres armados cuando circulaba sobre la carretera Culiacán-Eldorado, al sur de la capital sinaloense.

Durante el asalto, Milton sufrió una lesión superficial en uno de los brazos provocada por una esquirla de bala. Fue trasladado en un vehículo particular a un hospital, donde recibió atención médica oportuna.

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas y fue reportado al 9-1-1 por su representante, lo que originó un despliegue de corporaciones de seguridad en la zona.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sitio, mientras que la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones.