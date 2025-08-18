Roban maceta en funeraria para mascotas de Culiacán; quedaron grabados

CULIACÁN. _ Un hombre y una mujer robaron una maceta ornamental de una funeraria para mascotas ubicada sobre el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán. El hurto fue captado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

En las imágenes se observa cómo los responsables llegan al sitio con un diablito, colocan la maceta sobre este y se retiran caminando con dirección desconocida. El robo ocurrió en cuestión de minutos.

Uno de los involucrados cubría su rostro con un pasamontañas. Según la descripción, es de complexión robusta y vestía camisa gris, pantalón de mezclilla azul marino y tenis negros. La otra persona, de tez clara y complexión regular, portaba un short azul, camiseta amarillo claro, cachucha azul marino y sandalias.

Personal del negocio teme que el objeto sea vendido en el mercado negro, ya que estiman su valor en alrededor de 20 mil pesos. Hasta el momento no se ha identificado ni localizado a los responsables.