$!Roban una BMW en Las Quintas, desata persecución y balacera en Culiacán

CULIACÁN._ Un enfrentamiento a balazos entre elementos de corporaciones federales y presuntos delincuentes, tras una persecución por calles del oriente de Culiacán, dejó como saldo la recuperación de una camioneta BMW X3 robada minutos antes y la detención de al menos dos personas en la colonia Amistad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, luego de que las autoridades recibieran el reporte sobre sujetos armados que despojaron a un ciudadano de una camioneta BMW X3, de modelo reciente, en el sector Las Quintas.