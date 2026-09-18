$!Roban una BMW en Las Quintas, desata persecución y balacera en Culiacán

CULIACÁN._ Un enfrentamiento a balazos entre elementos de corporaciones federales y presuntos delincuentes, tras una persecución por calles del oriente de Culiacán, dejó como saldo la recuperación de una camioneta BMW X3 robada minutos antes y la detención de al menos dos personas en la colonia Amistad.
Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes, luego de que las autoridades recibieran el reporte sobre sujetos armados que despojaron a un ciudadano de una camioneta BMW X3, de modelo reciente, en el sector Las Quintas.
Tras cometer el robo, los presuntos responsables emprendieron la huida con rumbo al suroriente de la ciudad, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad.
Minutos después, los elementos de seguridad ubicaron la camioneta en circulación y comenzaron una persecución. Durante el seguimiento se registró un intercambio de disparos entre los agentes y los presuntos delincuentes.
La persecución concluyó sobre el bulevar Agricultores, en el cruce con la calle José Vasconcelos, en la colonia Amistad, donde las autoridades lograron interceptar el vehículo.
Luego del enfrentamiento, la camioneta fue asegurada y al menos dos personas fueron detenidas. Los sospechosos quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y establecerá si tienen relación con otros robos de vehículos registrados en la ciudad.
Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento de la escena y llevó a cabo las diligencias correspondientes para integrar la investigación.