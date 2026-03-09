Roban vehículo en estacionamiento de centro comercial de Culiacán

Un incidente de robo a mano armada se registró la tarde de este lunes en el estacionamiento de un reconocido centro comercial de Culiacán, ubicado entre Bulevar Pedro Infante y Bulevar Rolando Arjona.

El hecho se reportó alrededor de las 16:20 horas. Según versiones, dos sujetos armados interceptaron a un hombre que se disponía a abordar su Volkswagen Jetta blanco, modelo 2023.

Los asaltantes obligaron al propietario a descender del vehículo y se subieron al auto para huir del lugar. Según testigos, los delincuentes se dieron a la fuga por el Bulevar Pedro Infante, en dirección de oriente a poniente.

Las autoridades locales han iniciado un operativo de búsqueda para localizar el vehículo robado, aunque hasta el momento no se ha tenido éxito en su recuperación.

Cabe señalar que durante los hechos no se reportaron personas lesionadas o detonaciones de arma de fuego. También se dio a conocer que los responsables del despojo presuntamente habían llegado en una unidad Toyota Corolla blanco.