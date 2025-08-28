$!Roban vehículo oficial de la Secretaría de Economía en Culiacán

CULIACÁN. _ Un vehículo que pertenece a la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa fue robado por sujetos armados y luego recuperado en estado de abandono en la colonia Agustina Ramírez, en la ciudad capital del estado. Según informes, civiles armados despojaron la unidad un Nissan Sentra blanco, de modelo 2023, de la dependencia estatal en las inmediaciones del bulevar Pedro Infante, a la altura de un conocido centro comercial.

De acuerdo con los reportes, al momento del robo una persona se encontraba dentro del vehículo, cuando el agresor se le acercó, lo obligó a descender y posteriormente huyó con la unidad. El hecho provocó la movilización de las autoridades de seguridad, quienes se encargaron de desplegar un operativo de búsqueda para encontrar su paradero. Al final fue localizado en estado de abandono en el cruce de las calles Meteoro y Círculo de Sol, frente a un parque de la colonia ya mencionada.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los encargados de realizar las labores de aseguramiento, mientras los agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones para abrir una carpeta en torno a este hecho delictivo.