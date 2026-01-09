Seguridad
Roban vehículo y golpean a conductor afuera de un hospital en Culiacán

Los delincuentes golpearon en la cabeza al automovilista con un arma de fuego, para luego huir de la escena
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
09/01/2026 16:32
09/01/2026 16:32

Al mediodía de este viernes, sujetos armados despojaron de su vehículo a un hombre y lo golpearon en las afueras de un hospital de Culiacán.

Los hechos ocurrieron frente a un centro de salud público, donde la víctima, identificada como Francisco, fue interceptada y, al oponerse al asalto, recibió un golpe en la cabeza con un arma de fuego.

Tras la agresión, los responsables huyeron a bordo del vehículo robado, mientras que el afectado quedó con heridas en la cabeza.

Debido a la gravedad de las lesiones, familiares lo trasladaron por sus propios medios a otro centro de atención médica.

Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio de la denuncia, entrevistaron al afectado e iniciaron las indagatorias correspondientes.

