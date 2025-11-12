Robo de auto en Culiacán termina con aseguramiento de vehículo tras persecución

CULIACÁN. _ Autoridades de seguridad aseguraron un vehículo tras una persecución derivada del robo de un automóvil en la zona norte de Culiacán.

El incidente se registró alrededor de las 15:00 horas de este miércoles 12 de noviembre, cuando se reportó el robo de un Kia K4 modelo 2026, color gris, en el sector Infonavit Humaya.

Tras la alerta, corporaciones implementaron un operativo que derivó en una persecución por la franja norte de la ciudad, sobre el bulevar Lola Beltrán.

En el sector Pradera Dorada, sobre la avenida Bahía de San Ignacio y junto a una brecha de terracería, las autoridades aseguraron un Kia K3 color blanco, aparentemente utilizado por los responsables para escapar de la Policía Estatal Preventiva. Durante la huida, los delincuentes habrían lanzado ponchallantas para entorpecer la persecución.