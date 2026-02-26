Robó más de 40 piezas de joyería en Culiacán; lo condenan a prisión y a pagar casi medio millón de pesos

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que obtuvo sentencia condenatoria de 5 años y 6 meses de prisión en contra de Abel “N”, tras ser declarado culpable del delito de robo agravado en local comercial abierto al público.

De acuerdo con la investigación, el 3 de diciembre de 2024 el ahora sentenciado, en compañía de otras personas, ingresó a un establecimiento comercial en Culiacán, donde intimidó a los empleados.

El asalto fue cometido mediante el uso de un arma de fuego. Durante el hecho se apoderó de más de 40 piezas de joyería, entre aretes, cadenas, brazaletes, anillos y otros accesorios.

El fallo se emitió el 16 de febrero de 2026 durante audiencia de procedimiento abreviado, en la que la autoridad judicial dictó la pena privativa de la libertad correspondiente.

Además de la condena en prisión, a Abel “N” se le impuso una multa por 34 mil 199 pesos y el pago de la reparación del daño por un monto de 491 mil 977 pesos, conforme a lo determinado por el órgano jurisdiccional.