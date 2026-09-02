$!Rocían gasolina y queman una vivienda en Chulavista, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Daños materiales y personas con crisis nerviosa fue el saldo de un ataque contra un domicilio en el sector Chulavista, al sur de Culiacán, durante la tarde de este miércoles.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos arribaron al lugar, rociaron gasolina y prendieron fuego a un inmueble tipo dúplex.