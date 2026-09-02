$!Rocían gasolina y queman una vivienda en Chulavista, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Daños materiales y personas con crisis nerviosa fue el saldo de un ataque contra un domicilio en el sector Chulavista, al sur de Culiacán, durante la tarde de este miércoles.
De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos arribaron al lugar, rociaron gasolina y prendieron fuego a un inmueble tipo dúplex.
El siniestro fue reportado alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de la avenida Ángel del Campo y el bulevar Ejército de Occidente.
En la vivienda se encontraban varias mujeres al momento del incendio, quienes fueron auxiliadas por elementos de seguridad y socorristas de Bomberos Culiacán y de Gerum Salvamento y Rescate A.C.
Las valoraciones iniciales determinaron que dos de ellas presentaron crisis nerviosa, aunque no sufrieron lesiones ni intoxicación por humo.
El perímetro fue acordonado por personal del Ejército Mexicano para preservar los indicios y ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado.