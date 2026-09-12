Rompen cristal a autobús en la autopista ante de llegar a Rosario

EL ROSARIO._ Un autobús de servicio ordinario de la Línea Autotransportes Unidos de Sinaloa fue vandalizado este sábado y resultó con un cristal roto tras ser presuntamente atacado con una roca.

Trascendió que los hechos ocurrieron en el tramo Villa Unión-El Rosario, sobre la pista de cobro Tepic-Mazatlán.

De acuerdo a la versión emitida por los propios pasajeros, el ataque fue prepatrado por un motociclista que circulaba también por la autopista, quien arrojo un objeto.

Tras recibir el impacto, pese a las reacciones de temor el conductor no se detuvo hasta la primera parada en una zona conocida como La Chalata, en la cabecera municipal.

El incidente solo ocasionó daños materiales y el susto de algunos pasajeros que escucharon de cerca el estallido del cristal.