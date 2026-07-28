$!Rosario renueva la Subdirección de Tránsito; Efraín García sustituye a Jesús Salaiza tras su jubilación

ROSARIO. _ La Presidenta Municipal de Rosario, Claudia Valdez Aguilar, oficializó el relevo en la Subdirección de Tránsito Municipal al nombrar a Efraín García Flores como nuevo titular, en sustitución del comandante Jesús Salaiza, quien concluyó su etapa en el servicio público tras obtener su jubilación.
El cambio fue formalizado durante un acto encabezado por la Alcaldesa, en el que también se entregó a Salaiza el oficio que acredita su retiro, documento que le fue otorgado por el síndico procurador, Virgilio Sánchez.
Jesús Salaiza estuvo al frente de la Subdirección de Tránsito Municipal desde el primer periodo de gobierno de Valdez Aguilar y permaneció en el cargo tras la reelección de la presidenta municipal.
Durante la ceremonia, autoridades municipales reconocieron la trayectoria del comandante, quien concluyó su carrera luego de varios años de servicio en la corporación.
Con el relevo, Efraín García Flores asumió la titularidad de la Subdirección de Tránsito Municipal. El nuevo mando se desempeñaba como personal de confianza dentro de la dependencia, después de haberse jubilado años atrás como elemento de Tránsito Municipal.
Al recibir su nombramiento, García Flores agradeció la confianza otorgada y aseguró que trabajará de manera coordinada con el personal de la corporación.
“Asumo con responsabilidad este encargo, con la convicción de continuar fortaleciendo una dependencia de calidad al servicio de todos los rosarenses”, expresó.
Durante el acto protocolario, el Ayuntamiento destacó que el relevo busca dar continuidad al funcionamiento de Tránsito Municipal y mantener una atención cercana a la ciudadanía.