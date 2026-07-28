$!Rosario renueva la Subdirección de Tránsito; Efraín García sustituye a Jesús Salaiza tras su jubilación

ROSARIO. _ La Presidenta Municipal de Rosario, Claudia Valdez Aguilar, oficializó el relevo en la Subdirección de Tránsito Municipal al nombrar a Efraín García Flores como nuevo titular, en sustitución del comandante Jesús Salaiza, quien concluyó su etapa en el servicio público tras obtener su jubilación.

El cambio fue formalizado durante un acto encabezado por la Alcaldesa, en el que también se entregó a Salaiza el oficio que acredita su retiro, documento que le fue otorgado por el síndico procurador, Virgilio Sánchez.

Jesús Salaiza estuvo al frente de la Subdirección de Tránsito Municipal desde el primer periodo de gobierno de Valdez Aguilar y permaneció en el cargo tras la reelección de la presidenta municipal.

Durante la ceremonia, autoridades municipales reconocieron la trayectoria del comandante, quien concluyó su carrera luego de varios años de servicio en la corporación.