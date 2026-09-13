Sábado violento en Sinaloa deja 10 muertos; 3 son mujeres

Sinaloa registró otro día de violencia: el sábado 12 de septiembre, 10 personas fueron asesinadas, entre ellas tres mujeres. Además, se registró un ataque a balazos en un acceso de playa en zona turística de Mazatlán.

Estos homicidios y feminicidios se dan en un contexto de más de dos años de una crisis de seguridad que comenzó el 9 de septiembre de 2024, cuando se intensificó la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, identificadas como Los Chapitos y La Mayiza, esta última vinculada con Ismael “El Mayo” Zambada.

Esta ola de asesinatos se registró a unas horas de que este domingo, por segunda ocasión desde que inició la crisis de seguridad en Sinaloa, ciudadanos saldrán a marchar en Culiacán para exigir que termine la violencia.



Cuatro asesinados en Culiacán, entre ellos una mujer

El primer suceso del sábado se reportó en la Colonia Lázaro Cárdenas, sobre la Calle Presidente Carlos Chávez, entre 21 de Marzo y Adolfo Ruiz Cortines. El cadáver de un joven fue hallado bocabajo y cubierto con emplaye.

Fue identificado como José Luis “N”, de 30 años, vecino de la Colonia Antorchista.

Por otra parte, en la Colonia Tierra Blanca se descubrió el cuerpo de un segundo individuo tendido bocarriba a mitad de la Calle Matías Lascano, en la intersección con la Avenida Agricultores, contiguo a una primaria.

La víctima fue identificada como René Emmanuel, de 21 años, quien había sido visto por última vez el 10 de septiembre en Culiacán. Contaba con reporte de desaparición.

Se encontraba sin prenda alguna, llevaba una bolsa plástica transparente en la cabeza y portaba un cartón con un escrito sobre el tórax.

El tercer caso fue el del cadáver de un hombre hallado la mañana del sábado cerca del crucero hacia El Quemadito, en la zona sur de Culiacán, sobre el margen de la ruta que conecta con Eldorado.

El fallecido es Víctor Adrián, de 27 años y vecino de la sindicatura de Aguaruto. El cadáver del joven fue ubicado a la orilla del carril con dirección de sur a norte. Presentaba marcas de violencia, las manos sujetadas hacia la espalda con esposas y vestía una playera negra, ropa interior azul y calcetas blancas.

En el cuarto hecho violento del día en Culiacán, una persecución a balazos culminó con la muerte de una mujer durante la tarde en la zona norte de la capital sinaloense. Los hechos se registraron sobre el Bulevar José Limón, en las inmediaciones del distribuidor vial cercano al Infonavit Humaya.

Hombres fuertemente armados persiguieron una camioneta roja mientras disparaban con fusiles.

La unidad perdió el control, brincó el camellón central y terminó colisionando de frente contra la estructura metálica del puente, quedando el vehículo varado sobre el carril que conduce de norte a sur.



Cinco asesinados, entre ellos una mujer, y tres heridos en Mazatlán

En Mazatlán, con todo más de 7 mil elementos y cuatro grupos de reacción inmediata de la policía, la violencia no cesa. Los cuerpos de una mujer y un hombre, con huellas de violencia, fueron localizados a las 05:15 horas del sábado en la esquina de las calles Patos y Roble del Fraccionamiento Pradera Dorada III, en el oriente de Mazatlán.

En otro hecho, a las 14:25 horas, un hombre armado ingresó hasta un domicilio de la calle Alamitos, frente al centro recreativo del Fraccionamiento Santa Fe, al sur de Mazatlán, y disparó contra un joven hasta quitarle la vida.

De manera simultánea, pero en la Colonia Estero, un ataque armado dejó un hombre muerto y dos más heridos.

La agresión a balazos se reportó a las 14:25 horas sobre la calle Río de las Cañas y Principal, donde quedó un hombre sin vida.

Mientras que en la esquina de Río de las Cañas y Río San Lorenzo fueron localizados dos jóvenes heridos, quienes fueron atendidos por Cruz Roja y Bomberos Veteranos.

Dos horas más tarde, un hombre de entre 45 y 50 años fue localizado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego en un domicilio de la Colonia Shimizu.

El reporte fue a las 16:30 horas en una vivienda ubicada sobre la Calle Salvador Díaz Mirón, entre Pesqueira y Nuevo León.

Media hora después, un hombre resultó herido de bala en un acceso de playa del Fraccionamiento Sábalo Country y fue trasladado a un hospital.

Las detonaciones se reportaron a las 17:00 horas en el acceso ubicado sobre la Camarón Sábalo, casi esquina con la Avenida del Marlin.



Otra mujer asesinada en Escuinapa

Una mujer fue encontrada sin vida y con impactos de arma de fuego en la salida sur, sobre la carretera México 15; es el feminicidio número 14 registrado en el municipio.

Fue identificada como Anahí “N”, vecina de la colonia Pueblo Nuevo, quien tiene un tatuaje en su mano.



LOS SALDOS DE LA OLA

El balance desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el 11 de septiembre de 2026 es de:

◉ 3 mil 840 homicidios dolosos (5.2 diarios)

◉ 4 mil 408 personas privadas de la libertad (6.0 diarios)

◉ 12 mil 474 vehículos robados (17.0 diarios)

◉ 3 mil 941 personas detenidas (5.4 diarios)

◉ 211 personas abatidas



14 MUJERES FUERON ASESINADAS EN LOS PRIMEROS 12 DÍAS DE SEPTIEMBRE EN SINALOA

7 DE ESTOS FEMINICIDIOS HAN SIDO EN MAZATLÁN

3 DE ELLOS EN ESCUINAPA

4 EN CULIACÁN

93 MUJERES ASESINADAS EN SINALOA DEL 1 DE ENERO AL 12 DE SEPTIEMBRE

25 FEMINICIDIOS FUERON EN AGOSTO