$!Sabuesos Guerreras localizan restos óseos al sur de comunidad El Pinole, en Culiacán

El colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras A. C., localizó restos óseos a la orilla de un canal de aguas residuales en la comunidad El Pinole, en Culiacán.

El hallazgo se reportó cerca de las 11:00 horas de este sábado 3 de enero al sur de la comunidad, perteneciente a las sindicatura de Culiacancito.

Lo encontrado consistió en los restos de, al parecer, una sola persona, muy cerca del agua.