Sabuesos Guerreras localizan restos óseos al sur de comunidad El Pinole, en Culiacán

Junto con los restos, se encontró una prenda roja o tinta, así como un pantalón oscuro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/01/2026 12:50
03/01/2026 12:50

El colectivo de búsqueda de personas Sabuesos Guerreras A. C., localizó restos óseos a la orilla de un canal de aguas residuales en la comunidad El Pinole, en Culiacán.

El hallazgo se reportó cerca de las 11:00 horas de este sábado 3 de enero al sur de la comunidad, perteneciente a las sindicatura de Culiacancito.

Lo encontrado consistió en los restos de, al parecer, una sola persona, muy cerca del agua.

Junto con los restos, se encontró una prenda roja o tinta, así como un pantalón oscuro.

Asimismo, en el perímetro se hallaron otras prendas, aseguradas por las autoridades.

Por las condiciones en que fueron encontrados los restos, no fue posible determinar características físicas o el sexo de la víctima.

El lugar fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano, así como de la Secretaría de Marina, y de la Policía Estatal Preventiva.

El lugar fue intervenido por peritos de la Fiscalía General del Estado, acompañados por personal del Servicio Médico Forense, que se encargaron de recoger las prendas y el levantamiento de los restos para su posterior identificación.

