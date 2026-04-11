Sacan a una persona inconsciente del mar en la zona de Playa Norte, en Mazatlán

Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático atendieron los hechos, que ocurrieron alrededor de las 16:50 horas.

MAZATLÁN._ Un hombre fue sacado del mar inconsciente este sábado en la zona de Playa Norte, en Mazatlán, y se le dio reanimación cardiopulmonar, la técnica de emergencia vital.

En la arena se le proporcionó la técnica de reanimación al rescatado, mientras decenas de personas más, que acudieron a presenciar el desfile de la Semana de la Moto, rodeaban la escena.

Además de los salvavidas, al lugar acudieron elementos de Protección Civil Municipal.

El rescatado fue trasladado de urgencia al Hospital General de Zona Número 3 del IMSS, donde quedó en el área de choque y lo reportan grave, pero con signos vitales.