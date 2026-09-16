Saldo blanco durante festejos del Grito en Sinaloa; despliegan 15 mil elementos

CULIACÁN. _ Los festejos por el Grito de Independencia realizados la noche del 15 de septiembre en Sinaloa concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La dependencia informó que alrededor de 15 mil elementos de corporaciones federales, estatales y municipales, así como personal de auxilio, participaron en el operativo implementado para las celebraciones patrias en los 20 municipios del estado.

El despliegue contempló recorridos y presencia permanente en las principales plazas cívicas, donde se desarrollaron las ceremonias del Grito y actividades artísticas y culturales.

Según la Secretaría de Seguridad Pública, las celebraciones transcurrieron sin contratiempos y atribuyó parte de este resultado a la participación responsable de la ciudadanía.

El operativo de seguridad continuará este miércoles 16 de septiembre con motivo de los desfiles cívico-militares programados en Culiacán y otros municipios de Sinaloa.

La dependencia señaló que las corporaciones mantendrán los despliegues para resguardar a quienes participen o acudan a estos eventos.