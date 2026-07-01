Saldo blanco en festejos por triunfo de México en La Canasta de Culiacán: SSPyTM

CULIACÁN. _ La celebración realizada la noche del martes 30 de junio en la glorieta a Cuauhtémoc, conocida como La Canasta, concluyó con saldo blanco, informó la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

De acuerdo con la corporación, durante el operativo implementado con motivo del triunfo de la Selección Mexicana sobre Ecuador no se registraron incidentes, personas detenidas ni situaciones que alteraran el orden público.

Como parte del dispositivo preventivo, la SSPyTM restringió temporalmente la circulación vehicular en los accesos a la glorieta y permitió únicamente el paso peatonal. Elementos de la Policía Preventiva y de Vialidad permanecieron en el lugar para brindar seguridad, agilizar la movilidad y orientar a los asistentes.

Cientos de culiacanenses se congregaron en La Canasta para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró el pase del representativo nacional a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La dependencia precisó que, durante la madrugada de este miércoles, se registró un accidente vial en el cruce del bulevar Francisco I. Madero y la avenida Álvaro Obregón, en el que cuatro personas resultaron lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital.

No obstante, las autoridades aclararon que el percance ocurrió en las inmediaciones de la glorieta, pero no estuvo relacionado con los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana.