$!Saldo de persecución en Culiacán: 2 armas largas, 2 cortas, 141 cartuchos y auto robado asegurados

CULIACÁN. _ Luego de la persecución armada entre civiles y elementos del Ejército Mexicano, registrada la tarde del domingo en el Malecón Nuevo, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, municiones y el vehículo que quedó abandonado en el lugar, el cual contaba con reporte de robo.

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, en el sitio fueron aseguradas dos armas largas, dos armas cortas y un total de 141 cartuchos útiles, así como artefactos conocidos como ponchallantas, utilizados para obstaculizar la circulación de unidades.