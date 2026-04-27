$!Saldo de persecución en Culiacán: 2 armas largas, 2 cortas, 141 cartuchos y auto robado asegurados

CULIACÁN. _ Luego de la persecución armada entre civiles y elementos del Ejército Mexicano, registrada la tarde del domingo en el Malecón Nuevo, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano aseguraron armamento, municiones y el vehículo que quedó abandonado en el lugar, el cual contaba con reporte de robo.
De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, en el sitio fueron aseguradas dos armas largas, dos armas cortas y un total de 141 cartuchos útiles, así como artefactos conocidos como ponchallantas, utilizados para obstaculizar la circulación de unidades.
Asimismo, se confirmó que el vehículo involucrado tenía reporte de robo vigente, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
Tras el operativo, no se reportaron personas detenidas. La zona fue resguardada por fuerzas de seguridad, mientras en sectores aledaños se desplegó un operativo terrestre para ubicar a los tripulantes de la unidad, sin que hasta el momento se tenga registro de capturas relacionadas con estos hechos.
Cabe señalar que la movilización se originó la tarde del domingo 26 de abril, cuando elementos del Ejército Mexicano iniciaron una persecución contra civiles armados en el sector Tres Ríos.
El seguimiento concluyó sobre el bulevar Diego Valadés, a la altura de la colonia Chapultepec, donde los ocupantes del vehículo descendieron y huyeron a pie hacia calles interiores.
Posteriormente, se mantuvo un operativo de búsqueda en la zona con el objetivo de localizar a los responsables.