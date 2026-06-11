$!Saldo preliminar en Mocorito: dos detenidos y tres heridos tras choque armado con militares

MOCORITO. _ Dos personas detenidas, tres lesionadas y el aseguramiento de una camioneta y armamento fue el saldo preliminar que dejó el enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados registrado este jueves en la comunidad de Ranchito de Los Gaxiola, municipio de Mocorito.

De acuerdo con información obtenida, tras la confrontación las autoridades federales desplegaron un operativo en la zona y aseguraron diversos indicios, entre ellos un vehículo y armas de fuego, que posteriormente fueron trasladados a instalaciones militares.