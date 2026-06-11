$!Saldo preliminar en Mocorito: dos detenidos y tres heridos tras choque armado con militares

MOCORITO. _ Dos personas detenidas, tres lesionadas y el aseguramiento de una camioneta y armamento fue el saldo preliminar que dejó el enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados registrado este jueves en la comunidad de Ranchito de Los Gaxiola, municipio de Mocorito.
De acuerdo con información obtenida, tras la confrontación las autoridades federales desplegaron un operativo en la zona y aseguraron diversos indicios, entre ellos un vehículo y armas de fuego, que posteriormente fueron trasladados a instalaciones militares.
Fuentes consultadas señalaron que tres personas resultaron heridas durante los hechos. Dos de ellas fueron llevadas a hospitales del municipio de Guasave para recibir atención médica, mientras que una tercera permanece internada en el Hospital Integral de Mocorito.
Como se informó oportunamente, habitantes de comunidades cercanas reportaron alrededor de las 12:30 horas detonaciones de arma de fuego y una fuerte movilización de personal militar en Ranchito de Los Gaxiola, lo que derivó en una intensa presencia de fuerzas federales en el sector.
Tras el enfrentamiento, elementos del Ejército mantuvieron resguardada la zona mientras realizaban recorridos de seguridad y el aseguramiento de evidencias relacionadas con los hechos.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el operativo ni han dado a conocer la identidad de las personas detenidas o lesionadas.
La movilización ocurrió mientras en la cabecera municipal se desarrollaban actividades relacionadas con la transmisión del partido inaugural de México en la Copa Mundial de Fútbol, sin que se reportaran afectaciones a los eventos programados.