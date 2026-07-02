Sale a flote una camioneta y encuentran a un hombre sin vida en Culiacán

CULIACÁN. _ Una persona del sexo masculino perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba terminó en el interior de un canal de riego ubicado a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de El Sauz, antes de llegar al sector conocido como La Piedrera, en el municipio de Culiacán.

El hecho fue descubierto por automovilistas que circulaban por la zona, quienes observaron parte de la carrocería sobresaliendo del agua y de inmediato notificaron la situación al número de emergencias.

Al presentarse en el sitio, elementos de seguridad pública confirmaron que el automóvil se encontraba casi completamente sumergido. Durante la inspección del área, buzos del H. Cuerpo de Bomberos de Culiacán localizaron el cuerpo sin vida de una persona que flotaba a pocos metros de la unidad.

De manera extraoficial trascendió entre los lugareños que el automotor podría haber sido utilizado para la distribución de garrafones de agua, aunque esta versión no ha sido corroborada por las autoridades ministeriales. Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida.

La zona fue acordonada para permitir las labores de rescate del cuerpo y de la unidad, así como el procesamiento de la escena por parte de peritos y agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado.

El personal del Ministerio Público será el encargado de determinar las causas del percance una vez concluidas las diligencias correspondientes.